Schwer verletzte Frau in Wohnhaus gefunden: Hergang unklar

Eine schwer verletzte Frau haben Zeugen in einem Wohnhaus in Schonungen (Landkreis Schweinfurt) gefunden. Ob die Frau durch Gewalt oder einen Unfall verletzt wurde, sei noch völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Nachdem Zeugen am frühen Montagabend die Polizei verständigt hatten, fuhren mehrere Streifen zu dem Haus. Auch ein Polizeihubschrauber und ein Diensthundeführer waren im Einsatz, der den Angaben zufolge bis in die Nacht dauerte. Die Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus gebracht.

