Schwelbrand in Krankenhaus: Zwei Menschen leicht verletzt

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Suliman A. wohnt seit 2018 mit seiner Familie in einer Unterkunft für Geflüchtete in der Gemeinde Stödtlen. In seiner Heimat hat er unter anderem als Schneider gearbeitet. Diese Fähigkeit setzt er aktuell ein, um Alltagsmasken für die Bürger zu nähen.

Suliman A. hat bereits 40 Masken an die Gemeinde Stödtlen und weitere 40 Masken an die LEA in Ellwangen gespendet. An einem Tag nähe er 20 Masken, erzählt er.

Suliman A. arbeitet mit einer alten Nähmaschine, die sogar noch manuell per Tretantrieb betrieben wird.