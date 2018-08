Schweinsteiger vertraut Löw: „Froh, dass er weitermacht“

Der ehemalige DFB-Kapitän Bastian Schweinsteiger traut Bundestrainer Joachim Löw zu, die deutsche Nationalmannschaft nach dem Vorrunden-Aus bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland wieder zurück in die Weltspitze zu führen. „Ich bin froh, dass Joachim Löw weitermacht“, sagte der 34-jährige Schweinsteiger am Sonntag in München, wo sich der Profi von Chicago Fire auf sein Abschiedsspiel gegen seinen Stammverein FC Bayern an diesem Dienstagabend (20.30 Uhr/RTL) in der Allianz Arena vorbereitet.

Löw verfüge über die „Qualitäten“, um beim Neubeginn die richtigen Schritte zu ergreifen, erklärte Schweinsteiger. „Trotz des Ausscheidens bei der WM gehört der deutsche Fußball weiter zu den Top-Nationen. Ich bin überzeugt, dass die deutsche Mannschaft in den nächsten Jahren wieder erfolgreich sein wird.“ Schweinsteiger sieht viele gute junge Spieler. Er rät aber auch, die „deutschen Tugenden“ wie Kampfkraft und Teamgeist wieder stärker auf den Platz zu bringen.

Der langjährige Bayern-Profi hatte zusammen mit Löw 2014 den WM-Titel in Brasilien gewonnen. Nach der EM 2016 beendete er seine lange Karriere in der Nationalmannschaft. Schweinsteiger spielte 121 Mal für Deutschland und erzielte 24 Länderspieltore.

Zum Abschied wird Schweinsteiger jeweils eine Hälfte für Chicago und den FC Bayern spielen. „Es ist super, wieder hier zu sein“, sagte er. Schon zu einem öffentlichen Training mit Chicago am Sonntagnachmittag auf dem Vereinsgelände des FC Bayern kamen viele Schweinsteiger-Fans. Die Münchner Arena wird am Dienstag mit 75 000 Zuschauern ausverkauft sein. „Ich weiß nicht, wie emotional es für mich sein wird“, sagte Schweinsteiger zu seinen Erwartungen.

