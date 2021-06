Schweinfurt: Havelse-Sieg im ersten Drittliga-Aufstiegsspiel

Der TSV Havelse hat nach einem Last-Minute-Sieg in der Relegation beste Chancen auf den Aufstieg in 3. Liga. Die Niedersachsen gewannen am Samstag das Hinspiel beim unterfränkischen Fußball-Regionalligisten 1. FC Schweinfurt 05 durch ein Tor in der vierten Minuten der Nachspielzeit mit 1:0 (0:0). Den Siegtreffer erzielte Kapitän Tobias Fölster, dessen Freistoß Schweinfurts Torhüter Luis Zwick durch die Finger glitt. Am nächsten Samstag (13.00 Uhr) steht in Havelse bei Hannover das Rückspiel an.

