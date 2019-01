Schwedischer Schlagerstar: Bibi Johns wird 90

Die frühere Schlagersängerin Bibi Johns will ihren 90. Geburtstag (21. Januar) nicht groß begehen. Stattdessen feiere sie am Tag zuvor ihren letzten Tag als 89-Jährige, verriet sie der Deutschen Presse-Agentur. Geburtstage bedeuteten ihr generell nicht viel. Die Schwedin, die seit mehr als einem halben Jahrhundert in Pullach bei München wohnt, machte vor allem in den 50er und 60er Jahren als Schlagersängerin Karriere. Ihre größten Hits in Deutschland waren Songs wie „Gipsy Band“, „Aber nachts in der Bar“ oder „Im Hafen unserer Träume“. Kurz vor ihrem 85. Geburtstag hatte Bibi Johns noch eine neue Platte aufgenommen - mit schwedischen Volksliedern. Inzwischen singe sie nicht mehr, sagte sie. Aber: „Seit meiner Kindheit war und ist Musik das wichtigste in meinem Leben.“

