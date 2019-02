Schwarzspitzen-Riffhai stirbt in Münchner Tierpark

Ein Schwarzspitzen-Riffhai aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn ist tot. „Kurt“ sei vermutlich aufgrund seines hohen Alters von fast 20 Jahren gestorben, teilte der Zoo am Montag mit. Das Tier sei bereits am Samstag leblos im Becken getrieben. Der Raubfisch gehörte ebenso wie seine gleichaltrige Gefährtin „Else“ zu den ältesten Schwarzspitzen-Riffhaien in einem Europäischen Zoo. Das Weibchen erfreue sich noch bester Gesundheit.

Der Tierpark sucht nun nach einem neuen Partner und hofft, bald fündig zu werden. In den vergangenen Jahren seien in einigen Aquarien in Europa erfolgreich Schwarzspitzen-Riffhaie nachgezüchtet worden, erklärte Zoodirektor Rasem Baban.

Die beiden Haie waren 2004 in den Münchner Tierpark gekommen. Seit 2012 schwammen sie in einem rund 100 000 Liter großen Riffbecken des Aquariums. Schwarzspitzen-Riffhaie gelten als gefährdet, auch weil die Korallenriffe, in denen sie leben, immer weniger werden.

