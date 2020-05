Schwarzfahrer verletzt Bahn-Mitarbeiter mit Bierflasche

Bei einem Gerangel in einer S-Bahn hat ein 25-jähriger Mann um sich geschlagen und einen Bahn-Mitarbeiter mit einer Bierflasche am Kopf verletzt. Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, hatte der Mann in der Nacht zum 01. Mai keinen Fahrschein bei sich und sollte die S-Bahn im Oberhachinger Ortsteil Furth (Landkreis München) verlassen. Als er sich weigerte, kam es zu der körperlichen Auseinandersetzung mit den beiden Bahn-Mitarbeitern, wobei ein 49-jähriger Mann eine blutende Kopfverletzung und eine Gehirnerschütterung erlitt. Der 25-Jährige hat eine Anzeige wegen Körperverletzung und Schwarzfahrens.

Außerdem muss er sich wegen zweier Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz verantworten: Er konnte den Beamten keinen triftigen Grund für seine Fahrt nennen und trug auch nicht die im öffentlichen Nahverkehr vorgeschriebene Mund-Nasen-Bekleidung.