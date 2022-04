Schwan umgebracht und in Nymphenburger Schlosskanal geworfen

Ein Schwan ist in München umgebracht und in den Nymphenburger Schlosskanal geworfen worden. Drei Männer sollen nach Angaben von Augenzeugen Gewalt gegen den Hals des Tieres angewendet haben, teilte die Polizei am Montag mit. Der Vogel trieb anschließend leblos im Kanal und wurde von der Feuerwehr aus dem Wasser gezogen. Die Beamten erstatteten Anzeige wegen Tierquälerei und nahmen die Ermittlungen auf. Schwäne prägen das Bild im Nymphenburger Schlosspark. Zahlreiche von ihnen schwimmen dort.

