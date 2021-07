Schwan stirbt nach Hundeattacke

Ein Husky hat in Kempten einen Schwan angegriffen und so schwer verletzt, dass der Vogel getötet werden musste. Eine 30 Jahre alte Radfahrerin sei mit dem Hund unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Husky habe zwei Schwäne erblickt, sich von der Leine gerissen und einen der Vögel angegriffen. Der Schwan habe von seinem Leiden erlöst werden müssen. Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls vom Sonntagvormittag.

© dpa-infocom, dpa:210719-99-440742/2

Polizeimeldung