In den Münchner Isarauen ist ein Schwan geköpft worden. Eine 54-Jährige entdeckte den Tierkadaver auf einer Sandbank und meldete den grausigen Fund der Polizei, wie diese am Montag mitteilte. Beamte stellten am Sonntag fest, dass dem Vogel der Kopf und ein Bein abgetrennt wurden, außerdem wurde der Bauch mit einem scharfen Gegenstand aufgeschnitten. Die Kriminalpolizei ermittelt.