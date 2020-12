Exakt 4 177 777 Euro hat eine über 70-jährige Frau aus Schwaben im Lotto gewonnen. Die Frau habe am Samstag als bundesweit einzige Spielerin im Spiel 77 die richtige siebenstellige Losnummer 4632032 gezogen, teilte Lotto Bayern am Montag in München mit. Zuvor habe fünf Mal in Folge niemand den Jackpot geknackt. Deshalb falle die Gewinnsumme ungewöhnlich hoch aus, schreibt die Lotteriegesellschaft in einer Pressemitteilung.