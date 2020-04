Nach einem Unfall in der Nacht ist die 46-jährige schwer verletzte Frau gestorben. Sie war Mittwochabend in Alerheim (Landkreis Donau-Ries) mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt und eingeklemmt worden, wie die Polizei mitteilte. In der Nacht zu Donnerstag ist die 46-Jährige im Krankenhaus gestorben.