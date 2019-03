Schwäbische Eisenbahn bekommt neue französische Züge

Die Bayerische Regiobahn (BRB) hat 41 neue Züge des französischen Alstom-Konzerns für ihre Strecken in Schwaben und Oberbayern bestellt. Die Dieselzüge sollen bis September 2022 geliefert werden, wie Alstom am Mittwoch in Salzgitter mitteilte, dem Sitz der deutschen Niederlassung des Konzerns. Der Auftrag hat einen Wert von 150 Millionen Euro, gebaut werden die Züge in Salzgitter.

Die Bayerische Regiobahn gehört zum Berliner Transdev-Konzern. Die BRB fährt von Augsburg aus unter anderem nach Weilheim und Ingolstadt, der Vertrag war kürzlich über das Jahr 2022 hinaus um zwölf Jahre verlängert worden. Die Hauptstrecke von München über Augsburg nach Ulm - eine der meistbefahrenen Linien Bayerns - wird hingegen der britische Go Ahead-Konzern übernehmen. Das Nachsehen hat die Deutsche Bahn.