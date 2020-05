Schuppen brennt: Feuer geht auf Wohnhaus über

Beim Brand eines Geräteschuppens in Ingstetten (Landkreis Neu-Ulm) hat auch das angrenzende Wohnhaus Feuer gefangen. Es entstand ein Schaden von mindestens 200 000 Euro, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Feuer brach am späten Donnerstagabend aus und ging dann auf die Holzfassade und den Dachstuhl des Hauses über. Bislang sei noch unklar, warum der Schuppen Feuer gefangen habe. Das Wohnhaus ist nach Angaben der Polizei nicht mehr bewohnbar, verletzt wurde jedoch niemand.

Pressemitteilung der Polizei