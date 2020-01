Schunkeln erlaubt: Erster Faschingsgottesdienst in München

In München startet die Fünfte Jahreszeit in diesem Jahr mit Gottes Segen, denn erstmals findet eine „Schunkelmesse“ statt. Die Faschingsgesellschaft „Narhalla“ und Stadtpfarrer Rainer Maria Schießler laden heute in die St. Maximilian Kirche zum Faschingsgottesdienst. Sie kooperieren mit dem „Bund Deutscher Karneval Oberbayern“ und der Aktion „Fasching hat Herz“. Es werden Faschingsvereine und -gesellschaften aus ganz Bayern erwartet. Bei klassischen Karnevalsliedern ist demnach Singen, Klatschen und Schunkeln ausdrücklich erwünscht. Im Anschluss wird zur Brotzeit geladen. Der Erlös ist für die Kinderkrebsstation eines Münchner Krankenhauses gedacht.