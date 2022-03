Schumacher von sich überzeugt: „Weiß, was ich kann“

Formel-1-Pilot Mick Schumacher fühlt sich dem Duell mit seinem neuen erfahrenen Haas-Teamkollegen Kevin Magnussen gewachsen. „Ich fühle mich wohl und weiß, was ich kann“, sagte der 22-Jährige am Montag dem TV-Sender Sky vor dem Saisonstart in Bahrain an diesem Wochenende. „Deshalb schüchtert mich das auch nicht ein.“

Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher bestreitet für das US-Team seine zweite Formel-1-Saison. Nach der Trennung vom Russen Nikita Masepin holte der Rennstall den 29-jährigen Dänen Magnussen zurück, der schon von 2017 bis 2020 für Haas gefahren war. Schumacher hofft, in dieser Saison erstmals Punkte zu holen.

