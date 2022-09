Schulze und Hartmann: Bayern hat bessere Regierung verdient

Die Grünen-Landtagsfraktionsvorsitzenden Katharina Schulze und Ludwig Hartmann haben ihre Partei zu einem leidenschaftlichen Kampf um eine Regierungsbeteiligung im Freistaat aufgerufen. „Bayern hat eine bessere Regierung verdient“, sagte Schulze am Samstag auf einem Landesparteitag in Landshut. Beide griffen bei ihrem gemeinsamen Auftritt vor allem die CSU und Ministerpräsident Markus Söder scharf an. „Egomanen haben eindeutig ausgedient“, sagte Schulze. Es sei nun die Zeit für Teams.

Schulze und Hartmann warfen Söder und der CSU insbesondere Versagen in der Energiepolitik vor. Die Staatsregierung habe Bayern jahrelang abhängig von russischem Gas gemacht und den Ausbau der erneuerbaren Energien blockiert. „Die CSU ist das energiepolitische Sicherheitsrisiko in unserem Land“, sagte Schulze.

Schulze und Hartmann sollten direkt im Anschluss zum Spitzenduo der Grünen für die Landtagswahl 2023 gekürt werden. Sie sollen die Partei - wie schon 2018 - in die Wahl führen. Der Landesausschuss hatte die beiden zuletzt erneut für die Spitzenkandidaturen auserkoren. Die Zustimmung durch die Delegierten galt nur noch als reine Formsache.

