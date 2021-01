Schulze: Kritik an Corona-Management der Staatsregierung

Zehn Monate nach Ausbruch der Corona-Krise fehlt Bayern nach Ansicht der Grünen noch immer eine in sich schlüssige Strategie zur Bekämpfung der Pandemie. „Wir müssen das Krisenmanagement verbessern“, sagte Fraktionschefin Katharina Schulze am Mittwoch im Landtag in München. Bayern brauche endlich einen Kompass, der allen Menschen transparent und nachvollziehbar zeige, „wo wir hinwollen“.

Als Beispiele nannte Schulze etwa die Einführung eines bundeseinheitlichen Inzidenz-Stufenplans mit Fokus auf Lockerungen für Kinder und Jugendliche. Ab einem Wert von 100 Neuinfektionen binnen sieben Tagen in einer Region müssten Kitas wieder in den Regelbetrieb und die ersten beiden Kassen in Grundschulen in den Wechselunterricht gehen.

Die von Bund und Ländern in der vergangenen Woche beschlossene Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar sei der richtige Weg. „Die Lage ist weiter ernst“, sagte Schulze. Sorge machten insbesondere die Virus-Mutationen. „Wir sollten lieber noch etwas durchhalten als jetzt leichtsinnig den Erfolg der letzten Wochen verspielen.“

An die Adresse von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) gerichtet sagte Schulze, er erinnere sie mit seinen Dauerrufen nach Lockerungen an einen „nervigen Mitreisenden“, der immer quengelnd rufe, „wann sind wir endlich da. Als stellvertretender Ministerpräsident sollten sie es eigentlich besser wissen.“

