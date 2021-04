Schulze, Hartmann und Hagen weiterhin Fraktionsvorsitzende

Grüne und FDP haben ihre Fraktionsvorsitzenden im Landtag für die zweite Hälfte der Legislaturperiode in ihren Ämtern bestätigt. Katharina Schulze erhielt in einer Grünen-Fraktionssitzung am Mittwoch 37 von 38 Stimmen - das entspricht rund 97 Prozent. Ihr Kollege Ludwig Hartmann wurde mit 34 Stimmen wiedergewählt, bei zwei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen - das entspricht 89 Prozent. Bei der FDP wurde Martin Hagen einstimmig als Fraktionschef bestätigt.

