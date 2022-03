Schulze: „Gefühlt können sie es keinem recht machen“

Berufstätige Mütter sollten sich nach Worten von Bayerns Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze (36) von gesellschaftlichen Erwartungen lösen. „Gefühlt können sie es keinem recht machen. Gehen sie in die Arbeit, sind sie vermeintlich Rabenmütter. Bleiben sie zu Hause, sind sie angeblich Heimchen am Herd“, sagte die 36-Jährige dem „Münchner Merkur“ (Samstag). „Die Erwartungen, wie eine Mutter zu sein hat, prasseln derart auf einen ein, dass es nur eine Lösung gibt: sich davon lösen.“ Politik müsse daher die Rahmenbedingungen schaffen, „dass jede Frau und jede Familie das Leben so gestalten kann, dass es für sie passt. Ich merke aber auch, dass sich langsam etwas ändert.“

Schulzes Lebensgefährte Danyal Bayaz (Grüne) ist Finanzminister in Baden-Württemberg. Er sei schon mehrfach gefragt worden, wie er sein Amt mit der Familie vereinbare. „Das ist gut.“ Schulze nimmt ihren Sohn, der im vergangenen Juni geboren wurde, regelmäßig mit in den Landtag und in Ausschusssitzungen.

