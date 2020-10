Schultz freut sich auf 1000 Fans beim Nürnberg-Spiel

Trainer Timo Schultz vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli glaubt beim Heimspiel am Montag gegen den 1. FC Nürnberg trotz einer verminderten Besucherzahl auf eine gute Atmosphäre im Stadion am Millerntor. „Ob nun 1000 Zuschauer oder wie zuletzt 2500 Zuschauer im Stadion sind, macht keinen großen Unterschied. Ich bin froh, dass überhaupt jemand im Stadion ist. Wenn man sich die Entwicklung ansieht, können wir froh sein, dass es 1000 sind“, sagte der 43-Jährige am Sonntag in Hamburg.

Über den Gegner äußerte sich Schultz positiv: „Sie spielen immer kompakt, verteidigen offensiv nach vorne und schalten schnell um. Sie haben viele wendige Spieler.“ Beide Teams haben nach drei Spieltagen vier Punkten auf dem Konto.

