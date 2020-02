Schulterverletzung: Saison-Aus für Snowboarder Höflich

Für Deutschlands besten Snowboarder, André Höflich, ist die Saison vorzeitig beendet. Der 22-Jährige aus dem Allgäu erlitt im Training in Vail/Colorado eine Schulterverletzung und fällt nach Angaben von Snowboard Germany vom Mittwoch rund fünf Wochen aus. In der Halfpipe hatte sich Höflich in dieser Saison in der Weltelite etabliert und war bei fünf Weltcup-Starts viermal unter den besten Sechs gelandet. Zuletzt hatte Höflich in Calgary Rang fünf belegt.

Profil Höflich

FIS Ergebnisse

Weltcup-Resultate Höflich