Schulsport wieder für alle Jahrgangsstufen

Sportunterricht ist an Bayerns Schulen wieder für alle Jahrgangsstufen möglich. Schülerinnen und Schüler müssen sich dabei wegen Corona an Hygieneregeln halten, betonte das Kultusministerium am Freitag. Sie sollen Abstand halten, drinnen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und regelmäßig lüften. Die Übungszeit in Sporthallen ist auf zwei Unterrichtsstunden begrenzt.

„Corona hat den Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen, den wir schon länger mit Sorge beobachten, noch verstärkt“, erklärte der Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbandes, Jörg Ammon. „Daher ist es richtig und wichtig, dass die Sportausübung wieder an den Start gehen kann.“ Zuletzt war Schulsport nur in den Abiturklassen möglich.

„Mit Angeboten in virtuellen Sporthallen und Lehrerfortbildungen haben wir den Schulsport aber auch im Distanzunterricht weiter fest im Blick“, teilte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) mit.

