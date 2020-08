Schulschwänzer muss in Arrest

Weil er immer wieder die Schule geschwänzt und dafür keine Strafe verbüßt hat, muss ein 19-Jähriger in den Arrest. Der junge Mann sei acht Monate lang per Haftbefehl gesucht worden und in einem Zug nach Bayreuth festgenommen worden, teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Den Angaben zufolge ist er wohnsitzlos und ging in Rheinland-Pfalz zur Schule. Dort wurde er wegen Verstößen gegen das Schulgesetz zu gemeinnützigen Arbeiten verurteilt. Weil er diese nicht ableistete, verhängte ein Gericht Jugendarrest, den der junge Mann ebenfalls nicht antrat. Daraufhin ließ ein Gericht Haftbefehl mit der Forderung nach einem einwöchigen Dauerarrest ausschreiben.

Seine Strafe muss der 19-Jährige nun in Nürnberg absitzen. Wie es danach mit dem Schulschwänzer weitergeht, sei noch nicht geklärt. Einem Sprecher der Bundespolizei zufolge soll er seit etwa einem Jahr quer durch Deutschland tingeln.