Schulleiter erwischt Schüler mit Softairwaffe

Ein 15-Jähriger ist in Buchloe (Landkreis Ostallgäu) mit einer Softairwaffe in die Schule gekommen. Der Schulleiter habe den Schüler in einem Klassenzimmer mit der täuschend echt aussehenden Luftdruckpistole gesehen und ihm diese abgenommen, teilte die Polizei am Montag mit. Bei einer Überprüfung stellten Beamte nach dem Vorfall am Freitag fest, dass man für diese keine Erlaubnis braucht.

Weil sie scharfen Waffen aber zum Verwechseln ähnlich sehen, gelten solche Softairpistolen als „Anscheinswaffen“. Diese in der Öffentlichkeit mit sich zu führen, gilt als Ordnungswidrigkeit. Die Waffe wurde sichergestellt, der Schüler angezeigt.

© dpa-infocom, dpa:210426-99-360798/2

