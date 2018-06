Schulfrei nach Rohrbruch

Ein Rohrbruch hat den meisten Schülern von Deutschlands südlichstem Gymnasium einen freien Tag beschert. In den Pfingstferien war es im Keller des Gertrud-von-le-Fort-Gymnasiums in Oberstdorf zu dem Wasserschaden gekommen. Wie die Schule berichtete, musste der Unterrichts wegen des Leitungsbruchs am Montag abgesagt werden. Zunächst hatten mehrere Medien über den Leitungsschaden in dem Gymnasium und die dadurch um einen Tag verlängerten Ferien berichtet.

Für die Abiturienten unter den rund 500 Schülern gab es allerdings keine Auszeit. Die mündlichen Prüfungen fänden wie geplant statt, berichtete die Schule. An der Oberstdorfer Schule pauken nicht nur Buben und Mädchen aus dem Oberallgäu. Jeder sechste Schüler kommt aus Österreich, da es im angrenzenden Kleinwalsertal kein Gymnasium gibt.