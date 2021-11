Schulen starten nach Herbstferien mit Maskenpflicht

Ab dem ersten Schultag nach den Herbstferien müssen Bayerns Schülerinnen und Schüler vom heutigen Montag an wieder eine Maske tragen. Wegen der explodierenden Zahl an Corona-Infektionen gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erneut auch am Sitzplatz und unabhängig von etwaigen Mindestabständen - allerdings nur vorübergehend. Für Grundschüler gilt die Vorgabe eine Woche lang, sie dürfen Alltagsmasken aus Stoff benutzen. An den weiterführenden Schulen sind für zwei Wochen mindestens medizinische „OP-Masken“ Pflicht.

© dpa-infocom, dpa:211108-99-907891/2

LGL-Daten