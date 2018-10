Schule wegen bewaffneten Mannes evakuiert

Eine Realschule in Augsburg ist am Donnerstag wegen eines in der Nähe beobachteten bewaffneten Mannes evakuiert worden. Die Kinder wurden vorübergehend in einer Kirche untergebracht, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Auf dem Schulgelände selbst habe sich der Verdächtige nicht aufgehalten. „Kein Kind war oder ist in Gefahr“, berichtete die Schule nach dem Einsatz.

Der Mann war in den Mittagsstunden bei einem Wohngebäude gegenüber der Schule beobachtet worden, während er mit der Waffe hantierte. Knapp zwei Stunden später konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Identität des Mannes war zunächst ebenso unklar wie die Art der Waffe, die er bei sich hatte.

Mitteilung der Schule

Twittermitteilungen des Polizeipräsidiums