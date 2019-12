Schulbus fährt Buben über die Füße

Ein Schulbus ist vor einer Schule in Unterfranken einem zwölf Jahre alten Buben über die Füße gerollt. Der Schüler sei mit schweren Verletzungen mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu dem Unglück, als der 39 Jahre alte Schulbusfahrer am Dienstagfrüh mit dem 18 Meter langen Bus an die Haltstelle vor der Schule in Wiesentheid (Landkreis Kitzingen) fuhr. Laut Polizei war der Fahrer mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs, als mehrere Schulkinder vor der Absperrung bereits zum Bus hindrängten. Der zwölfjährige stand demnach zu nahe an dem Bus und wurde von dessen Vorderreifen erwischt. Den genauen Hergang soll ein Gutachter klären.

Polizeimitteilung