Schüsse und Schläge: Streit zwischen Männern eskaliert

Schüsse mit einer Schreckschusspistole und angedrohte Schläge mit Stöcken: Ein Streit zwischen jungen Männern eskalierte in Schweinfurt. Ein 22 Jahre alter Mann wollte am Freitagabend einen 19-Jährigen aufgrund vorangegangener Streitigkeiten auf einem Parkplatz zur Rede stellen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 19-Jährige sei daraufhin mit seinem Auto auf den 22-jährigen Fußgänger zugefahren, so dass dieser ausweichen musste. Beim Vorbeifahren habe ein 23-jähriger Beifahrer mit einer Pistole mehrere Schüsse in Richtung des 22-Jährigen abgegeben. Auch beim Wegfahren habe der Mann noch mehrmals in die Luft geschossen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole handelte.

Als der 22-Jährige später den Parkplatz verlassen habe, sei er von dem 19-Jährigen hinter eine Hecke gelockt worden. Dort hätten mehrere Personen mit Stöcken auf ihn gewartet, um ihn zu verprügeln. Der 22-Jährige habe sich in ein Auto flüchten und wegfahren können. Er sei unverletzt geblieben. Die Polizei habe kurze Zeit später die Täter fassen können. Der genaue Tathergang werde nun ermittelt.

