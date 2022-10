Schüsse bei Streit: Zwei Männer verletzt

Bei einem Streit in Bad König im Odenwald sind zwei Männer durch Schüsse verletzt worden. Zwei noch unbekannte Täter sollen dem 24- und dem 46-Jährigen in die Beine geschossen haben. Mindestens drei weitere Männer wurden mit Pfefferspray besprüht und von einem Arzt versorgt, wie die Polizei am späten Sonntagabend mitteilte. Der Grund für den Streit war zunächst unklar.

Die beiden verletzten Männer kamen in Krankenhäuser, den Angaben zufolge besteht keine Lebensgefahr. Am späten Sonntagabend war die Polizei noch mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt übernommen.

Pressemitteilung

