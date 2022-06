Schüsse auf Clubfenster in Oberfranken

Ein Schütze hat drei Kugeln auf das Fenster eines Clubs in Oberfranken abgefeuert. Die Schüsse seien von einem gegenüberliegenden Mehrfamilienhaus gekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Zeugen nahmen demnach in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bis zu 15 Schüsse wahr. Die Polizei fand in dem Club in Bamberg drei Stahlkugeln, die aktuell noch untersucht werden.

Das Gebäude ist eine ehemalige Kasernen mit etwa 30 Wohneinheiten. Der bislang unbekannte Schütze befand sich nach ersten Erkenntnissen in der Dachgaube, zu welcher nach Polizeiangaben die meisten Bewohner Zugang haben. Diese stünden jedoch nicht unter Verdacht. Motiv und Sachschaden sind bisher unklar.

© dpa-infocom, dpa:220617-99-698608/3