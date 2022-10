Schüler hüllen als Kunstprojekt Kirchturm ein

Zehn Gymnasiasten haben zusammen mit vielen Helfern einen 30 Meter hohen Kirchturm im unterfränkischen Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) eingehüllt. Das am Samstag im Rahmen eines Schulprojektes errichtete Kunstobjekt trägt den Titel „Wrapped Clock Tower“ und erinnert sehr an bekannte Verhüllungskünstler: Der Turm ist von weißen Bahnen bedeckt, die hochkant und quer mit roten Schnüren optisch festgezurrt werden.

„Das ist der Kirchturm einer Sichtbetonkirche, den man in der Siedlung hier in Karlstadt seit über 50 Jahren so kennt. Und den jetzt mal anders zu sehen mit weißen Stoffen und roten Schnüren finde ich sehr spannend“, sagte Pfarrer Simon Mayer, der sich von dem Projekt am Glockenturm der Pfarrkirche Zur Heiligen Familie begeistert zeigte. „Auch, ihn dann wieder zu enthüllen und ihn dann wieder zu sehen und ihn auch wieder neu zu sehen, obwohl es der gleich Turm ist, ist ein faszinierender Gedanke.“

Die Aktion fand im Rahmen eines Praxisseminars des örtlichen Johann-Schöner-Gymnasiums statt. In sechs Monaten schafften es die zehn Schülerinnen und Schüler, die Aktion auf die Beine zu stellen und auch die notwendige finanzielle und organisatorische Unterstützung zu aktivieren.

Der Turm wird noch bis zum 22. Oktober in seiner weißen Verpackung zu sehen sein.

