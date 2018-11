Schrotkugeln treffen vorbeifahrendes Auto

Erneut ist in Bayern ein Auto von Gewehrkugeln getroffen worden, die bei einer Jagd abgegeben wurden. Die Schrotkugeln trafen den Wagen einer 51-Jährigen, die auf der Autobahn 92 bei Pilsting (Landkreis Dingolfing-Landau) fuhr. Dabei wurden die Frontscheibe und die Beifahrerseite beschädigt, teilte die Polizei am Freitag mit. Zum Glück wurde bei dem Vorfall am vergangenen Samstag niemand verletzt. Bereits im August hatte ein Geschoss aus einem Jagdgewehr ein vorbeifahrendes Auto getroffen. Damals starb ein 47-Jähriger.

Mitteilung der Polizei