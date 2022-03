Schreyer ist neue Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses

Die vor kurzem entlassene Bau- und Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) hat einen neuen Posten: Sie wurde am Donnerstag einstimmig zur neuen Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses im Landtag gewählt. Sie ist Nachfolgerin von Sandro Kirchner, den Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kürzlich zum Innenstaatssekretär gemacht hat. Schreyer war dagegen eine derjenigen, die ihren Platz am Kabinettstisch räumen musste.

Die Wahl Schreyers im Ausschuss war nur eine Formsache, da die CSU dort das Vorschlagsrecht hat. In einer internen Kampfabstimmung in der CSU-Fraktion hatte sie sich am Mittwoch gegen ihren Fraktionskollegen Steffen Vogel durchgesetzt, mit 47 zu 32 Stimmen.

