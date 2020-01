Schreinerei niedergebrannt: Millionenschaden

Mehrere Millionen Euro Schaden hat ein Feuer in einer Schreinerei in Riedering bei Rosenheim verursacht. Das Werkstattgebäude brannte am Samstagabend vollständig nieder, wie die Polizei mitteilte. Auch benachbarte Gebäude wurden beschädigt. Nachbarn hatten das Feuer um kurz nach 20 Uhr bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert - da brannte die Schreinerei schon lichterloh. Die Brandursache war zunächst unklar. Schaden entstand auch in einem benachbarten Gasthaus, weil dort Löschwasser in den Keller lief.