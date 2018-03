Schreinerei brennt komplett aus: Millionenschaden

Bei einem Brand in einer Schreinerei in Osterhofen (Landkreis Deggendorf) ist ein Schaden im Millionenbereich entstanden. Ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf anliegende Häuser zwar verhindern, die Schreinerei selbst stand jedoch bereits komplett in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Menschen wurden bei dem Brand in der Nacht zum Mittwoch nicht verletzt. Der Brandschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 1,5 bis 2 Millionen Euro. Die Kripo Straubing nahm Ermittlungen zur Klärung der Brandursache auf.

PP Niederbayern