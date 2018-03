„Schrei nach Liebe“ in München: Chöre singen gegen Pegida

Rund 35 Chöre und etwa 2000 Menschen haben am Samstag mitten in München ihre Stimme gegen Pegida erhoben. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) eröffnete die als Chorprobe betitelte Kundgebung und sagte: „Wir werden uns unsere Stadt nicht von den Rechten kaputt machen lassen. Und heute singen wir dagegen.“ Der Protest richtete sich gegen eine Kundgebung von Pegida aus Dresden, zu der am Samstagnachmittag (15.00 Uhr) auch deren Chef Lutz Bachmann erwartet wurde.

Bis zu 2000 Menschen waren laut Polizei dem Aufruf des Kulturzentrums Bellevue di Monaco zur öffentlichen Chorprobe gefolgt. Am Max-Joseph-Platz vor der Staatsoper sangen die Teilnehmer der Kundgebung unter anderem das Partisanenlied „Bella Ciao“ und „Schrei nach Liebe“ von der Band Die Ärzte.