Schornsteinfeger rettet Bauer aus brennendem Haus

Als wahrer Glücksbringer in einer brenzligen Situation hat sich ein Schornsteinfeger in Niederbayern erwiesen: Aus einem brennenden Bauernhof rettete er einen schlafenden Landwirt. Der 86 Jahre alte Hausbesitzer bemerkte das Feuer am Freitag nicht und wurde vom zufällig vorbeifahrenden Schornsteinfeger geweckt, wie die Polizei mitteilte. Der Brand beschädigte das Haus in Wurmannsquick im Landkreis Rottal-Inn schwer, es war nach ersten Erkenntnissen der Ermittler nicht mehr bewohnbar. Der Landwirt blieb unverletzt, kam zur Sicherheit aber in ein Krankenhaus. Die Ursache für das Feuer blieb erst einmal ungeklärt.

Mitteilung der Polizei