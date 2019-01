Schornsteinfeger hat Pech

Glück im Unglück hatte ein Schornsteinfeger in Schwaben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Mann zwei Tage zuvor den Kamin eines Dachs in Jengen (Landkreis Ostallgäu) kehren wollen. Dabei stürzte er, fiel jedoch nicht auf den Kopf. Er kam in ein Krankenhaus. Warum er vom Dach fiel, war zunächst unklar.

Pressemitteilung der Polizei