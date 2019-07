Wer hat einen Rucksack mit 7700 Euro und rund 30 Tafeln Schokolade in einem ICE vergessen? Ein Zugbegleiter fand das Gepäckstück mit wertvollem Inhalt auf dem Weg von Dortmund nach München am Zwischenstopp Frankfurt/Main Flughafen, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Der 31-Jährige habe den Rucksack keinem Fahrgast zuordnen können. Nach der Ankunft in München übergab der Zugbegleiter seinen Fund am Dienstag der Bundespolizei.