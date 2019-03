Schokodiebe vergessen Geldbörse

Straubing (dpa/lby)- Zwei Schokoladendiebe haben auf ihrem Beutezug einen Geldbeutel samt Ausweis am Tatort liegen gelassen. Der Mann und die Frau hatten in einer Tankstelle in Straubing versucht, Schokoriegel im Wert von wenigen Euro mitgehen zu lassen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als sie am Mittwoch auf frischer Tat ertappt wurden, türmten sie und vergaßen das Portemonnaie der 29-jährigen Frau. Beamte erwischten das Duo später auf der Flucht.