Schöpfer der Augsburgblume zu Gefängnisstrafe verurteilt

Ein als Blumenmaler bekannt gewordener Graffiti-Künstler ist am Donnerstag in Augsburg erneut zu einer Gefängnisstrafe ohne Bewährung verurteilt worden. Der 33-Jährige erhielt vom Amtsgericht Augsburg eine Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten wegen Sachbeschädigung, nachdem er erneut mehr als 30 Graffitis an fremdes Eigentum gemalt hatte.

Die Taten hatte er zugegeben. Vor etwa einem Jahrzehnt hatte er im Raum Augsburg Hunderte Blumen an Wände und Gegenstände gezeichnet und war dadurch als Schöpfer der sogenannten Augsburgblume überregional bekannt geworden.

In die neue Strafe wurde eine bereits rechtskräftige Verurteilung des Mannes vom Amtsgericht im oberfränkischen Coburg eingerechnet, wo er zuletzt mit einem Mittäter einen Zug besprüht hatte. Zuvor hatte er bereits in Augsburg zwei Bewährungsstrafen bekommen. „Bewährung kommt nicht in Frage“, betonte Amtsrichterin Susanne Scheiwiller angesichts der Vorstrafen des 33-Jährigen im aktuellen Verfahren.

Wegen der früheren Verurteilungen sitzt der Angeklagte bereits seit Sommer in der Augsburger Justizvollzugsanstalt. Nach der erneuten Haftstrafe wird er insgesamt voraussichtlich eineinhalb bis zwei Jahre im Gefängnis bleiben müssen, ehe eine Aussetzung der Reststrafe in Frage kommt.

Bildergalerie mit Augsburgblumen auf der Seite der "Augsburger Allgemeinen"