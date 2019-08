Schnelle Reaktion: Bub aus Baggersee gerettet

Die schnelle Reaktion eines Freundes hat einen zehn Jahre alten Schüler vor dem Ertrinken in einem Baggersee gerettet. Der Bub spielte mit Freunden auf einer Badeplattform auf einem Baggersee in Thierhaupten (Landkreis Augsburg), wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Plattform war zunächst im seichten Wasser, trieb jedoch vom Ufer weg. Als die Buben zum Ufer zurückschwammen, ging der zehn Jahre alte Nichtschwimmer plötzlich unter.

Ein Freund reagierte schnell und informierte den Angaben nach andere Badegäste, welche einen Notruf absetzten. Ein Mann zog den Jungen, der etwa fünf bis zehn Minuten unter Wasser war, am Freitag ans Ufer. Der Schüler konnte wiederbelebt werden und kam anschließend in eine Kinderklinik.