Schneise der Verwüstung: Mann flüchtet mit Hund auf Arm

In Schweinfurt hat ein Unbekannter sein Auto zu Schrott gefahren und ist dann zu Fuß mit einem Hund auf dem Arm geflüchtet. Der Mann sei mit seinem Van zunächst rechts von der Fahrbahn abgekommen und habe mehrere Schilder und einen Laternenmast beschädigt, teilte die Polizei am Montag mit. Dann habe er eine Fußgängerampel im Zentrum der unterfränkischen Stadt gerammt. Der Aufprall war demnach so heftig, dass er die Ampel noch gut 20 Meter mitschleifte.

Dann stieg der Mann den Angaben zufolge aus seinem völlig demolierten Auto und ließ die Schneise der Verwüstung zu Fuß schwankend hinter sich. Dabei habe er den Hund auf dem Arm getragen, teilte die Polizei unter Berufung auf einen Zeugen mit. Zudem habe er bei dem Vorfall am Sonntag eine Art Faschingskostüm getragen, sagte ein Sprecher. Die Polizei schloss nicht aus, dass der Fahrer betrunken war, konnte aber keine näheren Angaben machen. Nach dem Mann wird gesucht, an der Adresse des Fahrzeughalters fanden die Beamten ihn zunächst nicht. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 20 000 Euro.