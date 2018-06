Schneeschuhwanderer verirren sich in steilem Gelände

Sechs Schneeschuhwanderer aus dem Allgäu sind im Vorarlberg in Bergnot geraten und erst in einer aufwendigen Aktion gerettet worden. Nach Angaben der österreichischen Polizei vom Donnerstag hatte sich die Gruppe am Vortag von Balderschwang im Ostallgäu auf den Weg zu einer Hütte in Hittisau gemacht. Die Wanderer kamen jedoch vom Weg ab, gerieten in aufgeweichten Schnee und steiles Waldgebiet. Dann trennte sich die Gruppe: Drei Wanderer suchten nach möglichen Abstiegswegen, wobei eine Frau ausrutschte und sich am Knie verletzte. Erst kurz vor Einbruch der Dunkelheit gelangte das Trio in ein Gebiet mit Handyempfang und alarmierte die Bergrettung. Die Helfer konnten die beiden Dreiergruppen in einer mehrstündigen Aktion bergen.

