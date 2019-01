Schneefall: Volleyballspiel Haching gegen Berlin abgesagt

Die enormen Schneefälle in Bayern haben zu einer Spielabsage in der Volleyball-Bundesliga geführt. Die AlpenVolleys Haching können das an diesem Sonntag angesetzte Heimspiel gegen VCO Berlin aus Sicherheitsgründen nicht austragen. Die Gemeinde Unterhaching entschied wegen der Schneelast auf dem Dach der Bayernwerk Arena, die Halle zumindest bis Montagmorgen zu sperren. Das teilte der Hachinger Verein am Freitag mit. An einem neuen Austragungstermin werde gearbeitet.

