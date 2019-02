Schneefall sorgt für zahlreiche Schulausfälle in Bayern

Wegen des Schneefalls ist am Montag in 14 bayerischen Landkreisen und Kreisstädten der Unterricht zum Teil oder ganz ausgefallen. In Pfaffenhofen, Dingolfing-Landau, Kehlheim, Landshut (Landkreis und Stadt), Cham, Neumarkt in der Oberpfalz, Regensburg (Landkreis und Stadt), Schwandorf und Weiden in der Oberpfalz hatten alle Schüler „Winterfrei“. In Regen, Straubing-Bogen und Wunsiedel im Fichtelgebirge fiel der Unterricht nur an einzelnen Schulen aus.

Das Bayerische Kultusministerium ging davon aus, dass der Unterricht am Dienstag in ganz Bayern wieder planmäßig stattfinden kann. Schüler, die am Montag in die Schule kamen, wurden dort von Lehrern betreut.