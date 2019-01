Schneechaos: Entspannung in Sicht

Das Wetterchaos und die Folgen des immensen Schneefalls wird Bayern auch am Dienstag noch beschäftigen. Doch langsam ist Entspannung in Sicht: Es hört langsam auf zu schneien. „Ab Mittag wird es mit dem Schneefall an den Alpen vorbei sein“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes am Dienstagabend.

Am Montag hatte das Wetter die Einsatzkräfte in Bayern erneut gefordert. Tausende Helfer schaufelten weiter auf Dächern, um die Schneelast herunterzubringen. Noch immer galt in fünf Landkreisen in Oberbayern teilweise der Katastrophenfall. Doch zumindest im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen soll der Katastrophenfall wahrscheinlich am Dienstag aufgehoben werden.

Neben rund 1500 Soldaten der Bundeswehr unterstützten am Montag 230 Beamte der Bundespolizei die Helfer in den verschneiten Gebieten. „Das ist ein Signal, dass man in einer solchen Situation einfach zusammensteht“, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer, begleitet von seinem bayerischen Kollegen Joachim Herrmann (beide CSU), beim Treffen mit Helfern in Berchtesgaden.

In etlichen Schulen gab es weiter keinen Unterricht. Der Zugverkehr blieb auf einigen Strecken eingeschränkt. „Wir wollen den Zugbetrieb auf den meisten Regionalstrecken Mitte der Woche wieder aufnehmen“, sagte ein Bahnsprecher. Nur südlich von Garmisch-Partenkirchen und im Bayerischen Wald bleiben noch Strecken unpassierbar.

In den bayerischen Alpen herrscht oberhalb der Waldgrenze flächendeckend die zweithöchste Lawinenwarnstufe. Im Allgäu traf eine Lawine ein Hotel im Skiort Balderschwang. Sie drückte Fenster ein - verletzt wurde niemand. Der betroffene Wellnessbereich des Hotels war bereits am Sonntagabend vorsorglich geschlossen worden. Auch einige weitere Gebäude in der Nähe des Hotels wurden vorsorglich geräumt. Die Zufahrt nach Balderschwang war gesperrt.

Lifte, Langlaufloipen und Wanderwege blieben vielerorts geschlossen. Auch an Deutschlands höchstem Skigebiet an der Zugspitze standen am Montag die Lifte still. Im Skigebiet Oberstdorf und Kleinwalsertal liefen von 48 Liften nur 18. Am Sudelfeld und am Spitzingsee standen die Lifte komplett.

Mehrere Flüsse und Bäche in Bayern traten nach den leicht gestiegenen Temperaturen und dem Regen über die Ufer. Vor allem in der Mitte und im Norden des Freistaats wurden Äcker und Wiesen überflutet, vereinzelt standen Straßen unter Wasser. In den nächsten Tagen rechnet der Hochwassernachrichtendienst mit einer Entspannung.

