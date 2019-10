Der Herbst wird kühler und sorgt für Schneefall in den Alpen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, ist oberhalb von 1000 Metern mit Schnee zu rechnen. Besonders im Osten der Alpen sorgt der Schneefall für stellenweise Glätte und Schneematsch. In den nächsten Tagen zeigt sich der Herbst außerdem von seiner regnerischen Seite.